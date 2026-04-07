PROVINCIALI 2026. OGGI NELLA SEDE DEL PD DI SALERNO LA RIUNIONE PER IL NOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Sindaci del Pd di tutta la Provincia di Salerno ed i Consiglieri Provinciali in carica: tutti convocati, per il pomeriggio di oggi, a partire dalle 17:00, per decidere il nome del candidato alla Presidenza della Provincia, in vista delle elezioni del prossimo 4 Maggio. La decisione, quasi certamente, ricadrà sul nome di Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, per il quale dovrebbe iniziare anche la raccolta delle firme, necessaria per la presentazione della candidatura entro e non oltre il prossimo 14 Aprile.

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