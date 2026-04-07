PROVINCIALI 2026. OGGI NELLA SEDE DEL PD DI SALERNO LA RIUNIONE PER IL NOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE

Sindaci del Pd di tutta la Provincia di Salerno ed i Consiglieri Provinciali in carica: tutti convocati, per il pomeriggio di oggi, a partire dalle 17:00, per decidere il nome del candidato alla Presidenza della Provincia, in vista delle elezioni del prossimo 4 Maggio. La decisione, quasi certamente, ricadrà sul nome di Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, per il quale dovrebbe iniziare anche la raccolta delle firme, necessaria per la presentazione della candidatura entro e non oltre il prossimo 14 Aprile.