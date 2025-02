RAFFAELE PISACANE (FDI): “PREMIO DI LAUREA IN CAMPANIA, IL FUTURO DEI NOSTRI STUDENTI”

E’ stato il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane a presentare, nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale dedicato al Question Time, il tema dei premi di laurea che la Regione Campania dovrebbe riconoscere agli studenti meritevoli. “Oggi in aula” scrive Pisacane, ” ho portato all’attenzione della Giunta regionale un tema centrale per il diritto allo studio: i premi di laurea per l’anno accademico 2022/2023.

Cos’è il premio di laurea? Si tratta di un incentivo riconosciuto agli studenti che concludono il proprio percorso accademico nei tempi previsti, un sostegno economico importante in una fase di transizione verso il mondo del lavoro. Tuttavia, per l’A.A. 2022/2023, molti studenti idonei non hanno ricevuto il premio per mancanza di fondi, come comunicato dall’ADiSURC.

Il mio intervento in aula Durante la discussione, ho evidenziato che il premio di laurea rappresenta non solo un aiuto economico, ma anche un riconoscimento del merito e dell’impegno di tanti giovani che, laureandosi in corso, dimostrano grande determinazione e responsabilità. È un impegno assunto nei confronti degli studenti, e per questo ho interrogato la Giunta su:

La possibilità di integrare le risorse per garantire la copertura del premio di laurea agli idonei del 2022/2023. La necessità di una programmazione più attenta, per evitare in futuro il ripetersi di situazioni simili.