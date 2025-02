SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “UN CONSIGLIO COMUNALE INDECOROSO, MORETTI IGNORA I PROBLEMI DEI CITTADINI”

“Un Consiglio Comunale Indecoroso: La Voce di Solofra Libera contro l’Arroganza dell’Amministrazione

Il Consiglio Comunale del 18 febbraio 2025 è stato un triste palcoscenico di arroganza e disinformazione, un episodio che segna il punto più basso nella storia della nostra amministrazione.

Come consiglieri di minoranza del Gruppo Solofra Libera, ci sentiamo in dovere di esprimere un forte dissenso riguardo al comportamento del Sindaco e della sua squadra, i quali hanno scelto di ignorare le questioni cruciali sollevate da noi, i rappresentanti della comunità.”

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Comunale di opposizione Antonello D’Urso.

Durante la seduta, abbiamo presentato tre interpellanze che riguardano argomenti di vitale importanza per il nostro territorio: la piscina comunale in località Scorza, la Villa Romana e l’emergenza idrica che affligge da tempo i nostri concittadini.

Queste non sono semplici questioni burocratiche; si tratta di temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini e che meritano un dibattito aperto e costruttivo.

Invece, abbiamo assistito a un rifiuto sistematico da parte del Sindaco e della sua maggioranza di discutere questi punti, relegando tutto a risposte scritte, come se le preoccupazioni dei cittadini potessero essere liquidate in poche righe.

È inaccettabile che le interpellanze, strumenti democratici essenziali per il confronto politico, vengano snobbate in questo modo.

La nostra opposizione è stata chiara: le interpellanze devono essere discusse, devono stimolare un dibattito e portare a soluzioni concrete.

Ma il Sindaco, supportato da un Presidente compiacente, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi, trovando mille scuse per evitare un confronto reale. Questo atteggiamento non solo è vergognoso, ma è anche profondamente antidemocratico.

A completare questo quadro desolante, il Vicesindaco, Gaetano De Maio (con il più alto numero di assenze in Consiglio ed in Giunta) ha concluso la seduta con un intervento arrogante, cercando di zittire ogni tentativo di dibattito.

Con toni duri e un atteggiamento irriguardoso, ha mostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e dei cittadini che rappresentiamo.

Questo comportamento è emblematico di un’amministrazione che ha perso di vista i principi fondamentali della democrazia e del garbo istituzionale.

Ciò che è emerso da questo Consiglio Comunale è un’amministrazione che non solo ignora le istanze della minoranza, ma che si rifiuta anche di affrontare le problematiche reali dei cittadini.

Un’amministrazione che, invece di promuovere un clima di dialogo e collaborazione, alimenta divisioni e disinformazione.

È nostro dovere, come rappresentanti del popolo, denunciare questa situazione e chiedere un cambio di rotta.

Solofra Libera continuerà a lottare per una politica più aperta, più rispettosa e più attenta alle esigenze dei cittadini.

Non ci fermeremo di fronte all’arroganza e alla chiusura dell’amministrazione, e faremo sentire la nostra voce fino a quando non verranno ripristinati il dialogo e il rispetto delle istituzioni.

La nostra comunità merita di più, e noi siamo qui per garantirlo.