POLIZIA PROVINCIALE DI SALERNO. I SINDACATI: “DOPO ALFIERI, POLITICA DIA UNA RISPOSTA AL TEMA”

Il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Sindacato più rappresentativo per la Polizia Locale Italiana, all’indomani delle dimissioni del Presidente Alfieri, chiede che si cominci fin da subito a porre le basi per ricostituire al più presto il Corpo di Polizia Provinciale di Salerno.

Come è ben noto a tutti, l’amministrazione Alfieri, ha provveduto a sciogliere uno dei Corpi di Polizia Provinciale più efficienti a livello nazionale, dopo decine di migliaia di investimenti in attrezzature e dotazioni, l’assunzione di alcuni agenti proprio due mesi prima, una Caserma che era un fiore all’occhiello e Agenti ed Ufficiali che con dedizione garantivano la sicurezza sul territorio e supporto di tutte le Polizie Municipali e le forze dell’ordine nazionali.

Non ci piace mai guardare al passato, ma come Sindacato di categoria, anche alla luce dell’abbandono di tutte le attrezzature, dalla pubblica via è possibile notare come ad esempio stia crescendo l’erba sulle autovetture Alfa Romeo Giulia, ancora nuove, acquistate, anche esse solo due mesi prima dello scioglimento per il Corpo di Polizia Provincialee ad oggi inutilizzate.

Cosi come sono inutilizzate tutte le altre attrezzature.

Con l’Ufficio Legale del Sindacato ci rivolgeremo a tutti gli organi competenti perché si approfondiscano tutti questi aspetti.

Supporteremo i pochi Agenti, che se pur non più attivi in strada, sono ad oggi alle dipendenze di altri settori con altre funzioni, e chiederemo alla politica un impegno concreto e non a parole.

Una delle prime azioni che dovrà fare il prossimo Presidente è ricostituire un importante Presidio di Legalità, sciolto dalla precedente amministrazione e che inspiegabilmente ha tolto dalla strada uno dei Corpi di Polizia che erano il fiore all’occhiello delle Polizie Provinciali d’Italia.

Sulla sicurezza e sul presidio del territorio non si può arretrare, sarebbe un segno di sconfitta e di cedimento per tutte le istituzioni e per lo Stato.