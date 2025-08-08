RAFFAELE PISACANE (FDI): “VIDEO TIKTOKER, VERIFICARE VIOLAZIONI REGOLAMENTO INTERNO”

Il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, chiede di verificare se la vicenda del video girato dal Consigliere Di Nenza rappresenti anche una violazione del regolamento interno.

Egregio Presidente,

la presente per chiederle, quale garante delle funzioni e della dignità dell’Istituzione che preside, urgenti determinazioni atte a contrastare quanto accaduto oggi nella sede del Consiglio regionale della Campania, ove due noti tiktokers, insieme ad un consigliere regionale, hanno realizzato contenuti per i social, sventolando la bandiera italiana, esposta nell’ufficio dell’esponente politico, e lanciando messaggi dal sapore elettorale.

Tale condotta, peraltro non isolata, che ha trasformato un luogo di rappresentanza democratica in un palcoscenico per iniziative paragonabili ad una campagna elettorale e prettamente mediatico, si pone in totale contrasto con il compito istituzionale che ogni membro di quest’Aula è tenuto a perseguire.

La mancanza di un chiaro regolamento ha evidentemente lasciato spazio a nuove, inaccettabili, iniziative di questo tipo.

Pertanto, Le chiedo di accertare eventuali violazioni del regolamento interno e di adottare con l’Ufficio di Presidenza un disciplinare che regolamenti i doveri di comportamento dei Consiglieri regionali durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Un documento chiaro e vincolante è ormai indispensabile per prevenire il ripetersi di tali eventi, definendo con precisione i comportamenti ammessi e quelli vietati all’interno delle nostre sedi, l’uso del bene pubblico e le relative conseguenze disciplinari.

Confido nella Sua autorevolezza e nel Suo senso di responsabilità per ripristinare il corretto funzionamento delle dinamiche istituzionali e per ripristinare, con un segnale forte e inequivocabile, il decoro, l’autorevolezza e il rispetto che la massima assise regionale merita.