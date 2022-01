RECORD DI POSITIVI IN CAMPANIA. E DE LUCA PER LA PRIMA VOLTA CONTA ANCHE I TEST ANTIGENICI

La Campania tocca il record per numero di positivi in una giornata ma, per la prima volta, all’indomani della sentenza del Tar che ha bocciato l’ordinanza sulla chiusura delle scuole, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ordina il conteggio anche delle positività riscontrate con i tamponi antigenici. Una semplice coincidenza? Una precisa strategia ? Sta di fatto che, per la prima volta, anche i test rapidi – sulla cui affidabilità De Luca ha sempre espresso grandi perplessità – sono stati inseriti nel computo totale del numero dei cittadini positivi che, oggi, superano le 30.000 unità.

