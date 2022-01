L’INDISCRETO. CASILLO-M5S, ACCORDO SALTATO ALL’ULTIMO MINUTO PER I DELEGATI QUIRINALE

C’era una intesa tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, per consentire a Valeria Ciarambino di essere eletta quale delegato al voto per l’Elezione del Presidente della Repubblica: un accordo sul quale, da tempo, stavano lavorando il Capogruppo del Pd Mario Casillo insieme al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. I consiglieri regionali del Pd erano pronti a votare Valeria Ciarambino quando…

… da Roma è arrivato il contrordine: il voto favorevole sulla Ciarambino avrebbe provocato la reazione del centro destra in Basilicata ed in Calabria dove, le rispettive maggioranze, avrebbero eletto un nome civico come terzo delegato per il voto in programma, a Roma, a partire dal prossimo 24 Gennaio.

La Segreteria Nazionale del Pd, dunque, ha fermato l’intesa che, non è detto, nelle prossime settimane, possa essere ripresa per altri progetti, programmi e discorsi.

