IL RETROSCENA. DE LUCA PREPARA LA RIVINCITA: ENTRO VENERDI’ NUOVE ORDINANZE RESTRITTIVE

De Luca non lascia, anzi, come è nelle sue corde, raddoppia e, secondo molte voci provenienti da Napoli, dall’entourage del Presidente della Regione, entro la fine della settimana, per la Campania, sarebbero in arrivo nuove restrizioni, nuove ordinanze anti covid su base regionale. I provvedimenti, ovviamente, non toccheranno il mondo della scuola, in ottemperanza al Decreto del Tar ed in attesa del giudizio di merito fissato per il prossimo 8 febbraio, ma dovrebbero riguardare alcuni settori commerciali, in modo particolare quello della “movida”: possibili nuove restrizioni orarie per l’apertura al pubblico, ma un altro settore potrebbe essere quello degli spazi pubblici all’aperto, come lungomari, piazze e luoghi di ritrovo, che già in passato finirono nel mirino del lanciafiamme di De Luca. La reazione non tarderà ad arrivare. Ed a pagare saranno settori commerciali e cittadini.

Share on: WhatsApp