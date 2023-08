REDDITO DI CITTADINANZA. IN ARRIVO ALTRI 32MILA SMS PER LA SOSPENSIONE DEL SUSSIDIO

Dopo i 159mila sms arrivati a fine luglio ai percettori del Reddito di cittadinanza che non avevano più titolo per riceverlo domani ne saranno inviati altri 32.850.

Lo ha detto il direttore centrale della comunicazione dell’Inps, Diego de Felice ad Agorà su Rai3.

Da settembre a dicembre ne arriveranno altri 40mila. La legge prevede la cessazione del Reddito di cittadinanza dopo 7 mensilità nel 2023 nel caso di famiglie che non hanno tra i loro componenti minori, disabili o over 60 e che non sono in situazione di disagio sociale accertato. Nel complesso saranno circa 240mila i nuclei ai quali verrà comunicata la sospensione del Reddito di cittadinanza.