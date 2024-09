REFERENDUM AUTONOMIA: CONSEGNATE IN CORTE DI CASSAZIONE LE FIRME RACCOLTE DAL COMITATO

Il Comitato referendario per l’abrogazione della legge sull’Autonomia differenziata ha consegnato in Corte di Cassazione le firme raccolte per il quesito referendario contro la legge del ministro Calderoli. Sono state raccolte oltre 1,3 milioni di firme. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs, Maria Elena Boschi per Italia viva il segretario di + Europa Riccardo Magi.

“Abbiamo consegnato le sottoscrizioni del referendum per l’autonomia differenziata, procediamo spediti”, ha commentato Conte parlando con i cronisti. “E’ un grande successo per quanto riguarda la raccolta delle firme. Abbiamo constatato che i cittadini sono molto sensibili nel contrastare questo progetto che frammenta l’Italia, impoverisce tutte le regioni, dal nord a sud, e riempie di burocrazie – ne avremo 21 – e questo impoverisce tutta l’Italia”, ha spiegato l’ex premier.