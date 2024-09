GIOVANNI GUZZO (PD): “NOI DIRIGENTI DOBBIAMO STARE TRA LA GENTE E PARLARE DEI NOSTRI PROGETTI”

“Il Partito Democratico, in Campania, in Provincia di Salerno, è sempre piu’ radicato e lo dimostrano anche i numeri delle firme raccolte per i Referendum sull’Autonomia Differenziata e sulla Cittadinanza Attiva. E, ne sono certo, proprio dalla Campania potrà partire un forte messaggio per le prossime elezioni Politiche quando il Centro Sinistra riprenderà il Governo del Paese”. Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, continua, giorno dopo giorno, ad incontrare cittadini ed amministratori di tutto il territorio. “In tanti ci chiedono di continuare, con il Presidente Vincenzo De Luca, la grande trasformazione della Regione Campania. Non esiste il Libro dei Sogni, ma delle scelte strategiche che vanno spiegate ai territori e non solo comunicate. Spetta proprio a noi, classe dirigente del Partito Democratico, questo delicato compito che non è fatto di semplici selfie o inutili passerelle. Serve stare, ogni giorno, tra le nostre comunità, soprattutto quelle piu’ lontane dai capoluoghi”.

