REFERENDUM AUTONOMIA DIFFERENZIATA: DOMENICA 22 TOCCA A NOCERA SUPERIORE E SAN VALENTINO TORIO

La mobilitazione sul territorio della Provincia di Salerno per raccogliere le firme per sostenere il referendum contro l’Autonomia Differenziata non si ferma: domenica 22 Settembre, in piazza, ci saranno i banchetti del Partito Democratico a Nocera Superiore ed a San Valentino Torio. A Nocera Superiore, ad organizzare l’appuntamento che si terrà in Corso Matteotti, proprio dinanzi alla sede del Comune, a partire dalle 10:00, è Rosario Danisi, già candidato Sindaco (in attesa dell’esito di un ricorso al Tar che si discuterà il prossimo 9 Ottobre): con Danisi e con il Commissario Cittadino del Pd Fabio Tamburro si riparte anche per la riorganizzazione del Partito Democratico nel Comune dell’Agro. A San Valentino Torio, invece, in Piazza, sempre domenica 22 Settembre, ci sarà direttamente il Sindaco Michele Strianese, Dirigente Provinciale del Partito Democratico, già Presidente della Provincia di Salerno: l’appuntamento nella città degli Innamorati è in Piazza Amendola, a partire dalle 10:30 di domenica prossima.

