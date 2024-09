PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “700MILA EURO DA FONDI COESIONE PER RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI”

Dopo quasi un anno di attesa, i Comuni della Campania capaci di presentare progetti immediatamente esecutivi e realizzabili entro la fine del 2026, vedono i frutti del grande lavoro portato avanti, giorno dopo giorno, con grande dedizione.

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano.

Il Comune di Pellezzano grazie alla grande professionalità e competenza dell’Ufficio Tecnico e di tutta la squadra politica e amministrativa, viene, ancora una volta, premiato con l’inserimento nell’elenco dei progetti finanziati per la realizzazione del nuovo Impianto Sportivo De Gasperi, nell’ambito dei Fondi di Coesione, dopo l’accordo Regione-Governo. L’importante intervento per la struttura sportiva, finanziato complessivamente, per 700.000 euro, nei mesi scorsi è stato candidato a finanziamento nell’ambito del Piano Sport e Periferie: oggi il nostro è stato preferito rispetto ad altri perchè già cantierizzabile. in quanto provvisto del progetto esecutivo.