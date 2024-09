SALERNO. FORZA ITALIA E FORZA ITALIA GIOVANI: “SOLIDARIETA’ A FAMIGLIE PER DISAGI NELLE SCUOLE SUPERIORI”

Il coordinamento cittadino di Forza Italia e il coordinamento Giovani di Forza Italia esprimono la loro solidarietà e vicinanza alle famiglie, al personale scolastico e agli studenti degli istituti superiori della città che in questi giorni vedono significativamente compromesso il diritto allo studio, a causa della indisponibilità delle aule, su cui si misura l’evidente insufficienza programmatica e valutativa dell’Amministrazione Provinciale, alla quale è attribuita la competenza in materia.

Lo scrivono Roberto Celano, Coordinatore Provinciale di Forza Italia e Pietro Costabile, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani.

A fronte dell’insufficienza delle aule, gli istituti che hanno visto crescere il numero degli iscritti, nonostante la disponibilità di locali idonei, si sono visti costretti – per ospitare alunni di altre scuole – a cedere parte dei propri spazi. In particolare, l’istituto che è stato maggiormente penalizzato da questi provvedimenti è il “Genovesi-Da Vinci”, i cui alunni oggi si vedono costretti a fare lezione, in condizioni di assoluta precarietà, finanche nei corridoi, nonché a sottoporsi a doppi turni defatiganti soprattutto per gli studenti che

provengono da fuori città. La situazione si presenta ancora più grave perché, a fronte di questa situazione, si riscontrano, invece, altri istituti che negli anni hanno visto fortemente ridotto il numero degli iscritti e che avrebbero, dunque, la concreta disponibilità di aule, allo stato, inspiegabilmente inutilizzate.

Ancora una volta si è costretti a denunciare l’assenza di qualsiasi razionalità nell’azione amministrativa e, soprattutto, il difetto di necessarie scelte prioritarie ed oggettive che tutelino l’interesse pubblico.