REFERENDUM IL 10 GIUGNO, COMUNALI IL 22 MAGGIO ? ECCO L’IDEA DEL GOVERNO

Difficile, almeno per il momento, nonostante l’Ordine del Giorno approvato a larga maggioranza dalle Camere, che i Referendum abrogativi e le Elezioni Comunali 2022 possano tenersi nello stesso giorno: c’è, infatti, la linea della Corte Costituzionale che lo impedisce e, comunque, il referendum devono tenersi, per legge, entro il prossimo 15 giugno. Ecco allora la possibile soluzione che va nella direzione di una mediazione pura all’italiana: il primo turno delle elezioni amministrative si dovrebbe tenere domenica 22 e lunedi’ 23 maggio, mentre i referendum andrebbero a coincidere, dovere previsto e necessario, con il secondo turno di ballottaggio ovvero domenica 10 e lunedi’ 11 Giugno. In questo modo verrebbe tenuto nella giusta considerazione l’appello delle Camere per un turno unico e sarebbe salvaguardato anche il messaggio della Corte Costituzionale.

