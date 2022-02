COMUNE DI SIANO. L’ASSESSORE LEONE E L’ORDINE DEGLI AVVOCATI: PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE

In occasione della Festa della donna, l’Assessore alle Politiche Sociali Avv. Fiordelisa Leone, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e con l’Arma dei Carabinieri, ha indetto, con delibera n.29 del 23/02/2022, un Corso di Formazione “ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE” per gli studenti delle scuole del territorio di Siano.

La Prima lezione si terrà l’ 8 marzo, in occasione della festa della donna, presso ” Istituto Professionale di Istruzione Superiore Cuomo Milone – IPSEOA di Siano” in via Vaticale.