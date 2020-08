REGIONALI 2020. IL SOSTEGNO DI VITO CRIMI PER LA CANDIDATA VALERIA CIARAMBINO

L’attuale capo politico del Movimento 5 Stelle, in campo, per sostenere la candidatura di Valeria Ciarambino alla presidenza della Regione Campania. Questa mattina Vito Crimi ha incontrato la candidata del Movimento 5 Stelle.

“Valeria mi ha raccontato come sta vivendo la campagna elettorale in vista del voto, che si terrà il 20 e il 21 settembre. Il suo è un viaggio continuo tra le comunità e le realtà locali della sua terra.” Lo scrive Vito Crimi.

“Un viaggio di ascolto e di proposta, in cui ha modo di raccogliere le istanze, i problemi e le segnalazioni da parte di lavoratori, imprenditori, associazioni, comitati e di tutte le persone che incontra, e di raccontare loro le idee e le proposte con cui intende portare soluzioni, reali e concrete, per migliorare la qualità della vita di tutti. Ho incontrato più volte Valeria, so quanto ha lottato nei cinque anni del suo primo mandato e so quanto è ben disposta a lottare ora. La Campania ha bisogno di persone come lei, innamorate della propria terra e determinate a ridare dignità a tutti i cittadini grazie alla propria sincera passione e competenza. Forza Valeria, il MoVimento è con te. Avanti così.”