Con ordinanza n.23 del 31.07.2020 è fatto obbligo ai cittadini di indossare la mascherina sia in spazi aperti che chiusi in occasione del esposizione della statua di San Rocco prevista per il 02.08.2020.

Il provvedimento mira ad adottare misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Lo comunica il Sindaco di Siano Giorgio Marchese.