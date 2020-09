REGIONALI 2020. IN PROVINCIA DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO NEPPURE UNA DONNA

Alla faccia delle quote rosa: il dato, che sarà ufficializzato nelle prossime ore con i numeri ufficiali, dice che le donne riescono ad entrare in Consiglio Regionale solo ed esclusivamente in Provincia di Napoli mentre nel resto della Campania i seggi non si coloreranno di rosa. E’ quanto emerge da una prima lettura dei dati provvisori che vedono le tante donne impegnate nelle diverse liste, almeno nelle Province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, relegate ad un ruolo da comprimarie, portatrici di acqua ma ben lontane dalla possibilità di elezioni all’interno del Consiglio. Eppure il Consiglio Regionale uscente era retto, nel ruolo di Presidente, proprio da una donna: Rosa D’Amelio, candidata nel Pd in Provincia di Avellino, rimasta fuori dal novero degli eletti. E, già in queste ore, di un’altra donna si parla con insistenza proprio per il ruolo da Presidente del Consiglio: l’ex assessore all’istruzione Lucia Fortini, eletta a Napoli nella lista De Luca Presidente.

