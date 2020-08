REGIONALI 2020. LA COALIZIONE DI DE LUCA VERSO UNA CURA DIMAGRANTE?

Se anche i Popolari di De Mita ed Italia Viva di Renzi stanno valutando, concretamente, l’ipotesi di una fusione a freddo in vista delle Regionali, con la presentazione di una lista unica, è presumibile che, nelle prossime ore, la coalizione di De Luca subirà una cura dimagrante. Lo staff del Presidente sta valutando, con grande attenzione, non solo la quantità delle liste ma anche la loro qualità, ovvero la capacità di ogni singolo candidato di incidere sull’elettorato. La linea è quella di evitare le liste “fai da te”, le prossime ore saranno decisive per comprendere, davvero, quante saranno le liste in campo nella coalizione di Vincenzo De Luca.

