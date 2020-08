REGIONALI 2020. LA LEGA IN PROVINCIA DI SALERNO CON TOMMASETTI, DI BRIZZI E STRIANESE

Domani, lunedi’ 17 agosto, sarà il grande giorno, quello piu’ atteso, per la firma delle candidature a Napoli. I nomi, pero’, che saranno in campo per la Lega in Provincia di Salerno, fatte rare eccezioni, sono già noti.

In lista ci sarà l’ex rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti, reduce dalla esperienza delle Elezioni Europee 2019 dove è risultato il primo dei non eletti.

Tra gli uomini c’è l’imprenditore del Vallo di Diano Valentino Di Brizzi, che ha deciso di aderire alla Lega, dopo una lunga militanza all’interno di Forza Italia.

Sempre dalla parte meridionale della provincia arriva il nome di Attilio Pierro, da Battipaglia quello di Vicinanza, dall’agro la scelta è ristretta tra Sebastiano Odierna e l’avvocato Maiorino, presidente della Nocerina.

Per la componente femminile scontata la candidatura di Anna Pia Strianese, consigliere comunale di Sant’Egidio del Monte Albino, e di Lidia De Sio, ex assessore comunale di Pellezzano.