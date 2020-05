REGIONALI 2020. MARESCA FA MARCIA INDIETRO E CHIUDE AD UNA CANDIDATURA

Ennesimo colpo di scena nella delicata vicenda per la possibile candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania del magistrato Catello Maresca: oggi, nel corso di una intervista rilasciata a Vocedinapoli.it, Maresca ha dichiarato che ” il suo impegno nelle istituzioni c’è già ed è quello di continuare a fare il magistrato.”

A questo punto tornano in campo diverse ipotesi, non da ultima quella di un impegno diretto del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che, poi, tra un anno, potrebbe lasciare spazio proprio a Maresca per la corsa a primo cittadino del comune capoluogo.

Nel centro destra, invece, tutto torna al punto di partenza anche se, come molti hanno voluto sottolineare, il nome di Maresca non è mai giunto ufficialmente sul tavolo dei partiti a Roma.