REGIONALI 2020. NEL PARTITO DEMOCRATICO SPUNTA IL NOME DI FEDERICA FORTINO

A poche ore dalla riunione della Direzione Provinciale del Partito Democratico di Salerno, che dovrebbe definire la lista per le prossime elezioni regionali in Campania, spunta il nome di una giovane amministratrice dell’agro, fino ad oggi tenuta in seconda fila. Si tratta di Federica Fortino, da anni all’interno dei Giovani Democratici, assessore nella giunta Torquato a Nocera Inferiore: Federica Fortino potrebbe essere il nome in campo per rappresentare l’Agro, escludendo altre candidature fino ad oggi in campo.

