REGIONALI 2025. AD AVELLINO IL CANDIDATO SINDACO PD GENGARO SI SMARCA DA DE LUCA

C’è una prima frana all’interno del Partito Democratico in Campania: Antonio Gengaro, il candidato sindaco sostenuto da tutto il Partito Democratico alle ultime elezioni comunali di Avellino, ha, già, pubblicamente, annunciato di non condividere le scelte del Presidente De Luca sul terzo mandato e di essere deluso dalle politiche della Regione Campania. Gengaro, per il quale, ad Avellino, nel cuore della campagna elettorale, arrivo’, direttamente, la Segretaria Nazionale Elly Schlein, è il primo a rompere gli indugi, dall’interno del Pd, lasciando intendere che la sua scelta, se non addirittura la sua candidatura alle prossime elezioni regionali, sarà con il Partito Democratico, ma senza De Luca. Una decisione che sta provocando le prime scintille di una lunga guerra di logorazione all’interno del Partito Democratico della Campania che è appena agli inizi.

