SI APRE A MERCATO SAN SEVERINO LA TRE GIORNI ORGANIZZATA DAL FORUM PROVINCIALE DEI GIOVANI

Ad aprire e moderare i lavori del panel è stato il Coordinatore del Coordinamento Provinciale, Rosario Madaio, che si è detto entusiasta per l’inizio di questa ottava edizione e ha presentato i relatori del primo tavolo tematico.

Ha seguito l’intervento di Michela Amoroso, consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili, che ha sottolineato l’importanza della rete della provincia di Salerno, ritenendo questi momenti di confronto fondamentali per espandere la visione e il ruol

o delle politiche giovanili, radicando l’idea dell’attivismo civico e della partecipazione.

Il Presidente del Forum Regionale dei Giovani – Campania, Giuseppe Caruso, ha preso la parola evidenziando la crescente partecipazione dei Forum Comunali in Regione Campania , invitando i giovani impegnati nelle politiche giovanili a lavorare insieme per dare nuova energia al territorio, sfruttando queste tre giornate per analizzare i problemi e trovare soluzioni concrete per migliorare il presente e il futuro delle nuove generazioni.