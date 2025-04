REGIONALI 2025. ANTONIO TAJANI: “SENZA MARTUSCIELLO, ORA UN CANDIDATO CIVICO”

“Se vogliamo vincere bene” in Campania “credo che dobbiamo guardare a un candidato civico, ora che Fulvio Martusciello non è più candidato”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, intervenuto telefonicamente agli Stati generali del Mezzogiorno organizzati da Forza Italia a Napoli. “Siamo la seconda forza politica del centrodestra, abbiamo grandi potenzialità. Alle elezioni europee siamo arrivati terzi con il nostro alleato Sudtiroler Volkspartei e questo ci consente di guardare al futuro con grande ottimismo. Ora – ha aggiunto Tajani – dobbiamo impegnarci per vincere le elezioni regionali in Campania. Avevamo ragione noi quando dicevamo che era contro la legge l’ipotesi del terzo mandato per De Luca. Guardiamo con attenzione a tutti coloro che non vogliono far vincere la sinistra, le nostre porte sono aperte anche a chi ha votato in passato a sinistra ma non vuole andare con l’estrema sinistra. Ormai il centrosinistra non esiste più, esiste soltanto l’estrema sinistra, anche in Campania”.

