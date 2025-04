REGIONALI 2025. FDI CHIAMA A RACCOLTA I CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE

L’appuntamento è per sabato 19 Aprile, a partire dalle 9:00, nella sede Provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno. Alla presenza del Vice Ministro Edmondo Cirielli e del Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone ai componenti del Direttivo Provinciale del partito di Giorgia Meloni sarà chiesto di mettere nero su bianco le disponibilità per le prossime regionali di Novembre. Fdi, dunque, prova a giocare d’anticipo e, come già accaduto nelle Province di Napoli e di Caserta, punta a raccogliere, già da ora, le potenziali candidature alla carica di Consigliere Regionale, per mettere in piedi la migliore lista di partito, oltre che l’eventuale compagine a sostegno del candidato Presidente.

