REGIONALI 2025. CLEMENTE MASTELLA: “PRONTI A SOSTENERE CANDIDATURA DI FICO”

Il leader del movimento Noi di Centro Clemente Mastella, oggi Sindaco di Benevento, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, rompe gli indugi per la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 in Campania ed annuncia il suo sostegno per la candidatura a Presidente dell’esponente del Movimento 5 Stelle Roberto Fico. Dopo aver atteso, dal centro destra, la possibile indicazione sul nome del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Mastella, impegnato in un tour tra le Province della Campania per l’apertura dei comitati del movimento Noi di Centro, chiude la partita, anche nei confronti dell’attuale Presidente De Luca, e si schiera, apertamente, dalla parte della coalizione di Centro Sinistra.

