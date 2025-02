REGIONALI 2025. SERGIO COSTA LANCIA LA CANDIDATURA DI ROBERTO FICO PER LA CAMPANIA

“Roberto Fico per me è il candidato naturale del Movimento 5 Stelle, se toccasse al Movimento 5 Stelle… Fico ha la sua storia, la sua autorevolezza. Poi è chiaro che si deve pronunciare un tavolo che deve andare da Avs fino ai Moderati, tutti insieme”. Lo afferma il vicepresidente della Camera Sergio Costa che parla con i cronisti, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 della Corte dei Conti della Campania, del prossimo appuntamento delle elezioni regionali. Alla cerimonia, Costa ha incontrato anche il governatore Vincenzo De Luca. Entrambi sono seduti in prima fila e si sono scambiati un saluto prima di accedere a Villa Pignatelli. “Tra di noi – commenta Costa – c’è un rapporto molto cordiale, che nasce dai tempi in cui lui era il sindaco di Salerno al primo mandato, io il comandante della Forestale e poi dei carabinieri”. Per il vicepresidente della Camera occorre che alle regionali si vada “tutti insieme, da Avs fino ai Moderati, perché questo non serve solo alla Regione Campania, ma anche per le politiche del 2027. Altrimenti, se iniziamo a dividerci, l’attuale destra, che non è il centrodestra, governerà per trent’anni”.

