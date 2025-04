REGIONALI 2025. DA CAMPANIA LIBERA LA PROPOSTA: MARIOLINA CASTELLONE (M5S) CANDIDATA PRESIDENTE

Il capogruppo di Campania Libera in Consiglio regionale, Giovanni Porcelli lancia ufficialmente la candidatura per la presidenza della Regione Campania, di Mariolina Castellone, attuale vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle. Porcelli, eletto in una delle liste del governatore in carica De Luca, spiega che Castellone

“è la persona giusta, una ricercatrice di fama internazionale, con alle spalle un percorso istituzionale importante. Rappresenta la Campania al meglio: è competente, credibile, e, come me, viene dalle periferie, conosce i problemi veri delle persone, quelli che ogni giorno incontriamo nei nostri territori”. Mariolina Castellone, ex capogruppo al Senato, secondo Porcelli incarnerebbe al meglio il profilo ideale per una coalizione larga e inclusiva, capace di mettere insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e l’area deluchiana e quella moderata. “È una donna che ha dimostrato già il suo valore – sottolinea Porcelli – e questo aggiunge un valore in più: può rappresentare un segnale forte di rinnovamento e inclusione. In un momento così delicato per la Campania, serve una guida autorevole, capace di tenere insieme le forze riformiste, progressiste e civiche”. Il capogruppo di Campania Libera invita ora a un confronto serio tra le forze politiche del centrosinistra per aprire un dialogo sulla proposta e ragionare su una sintesi ampia e vincente. “Non possiamo permetterci divisioni – conclude – se vogliamo continuare a governare questa Regione con serietà e visione, dobbiamo puntare sulla figura giusta. E Mariolina Castellone lo è”.

Share on: WhatsApp