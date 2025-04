PIERO DE LUCA (PD): “SALERNO COSTRUISCE IL FUTURO, IL GOVERNO LO SMANTELLA CON TAGLI PNRR”

“Salerno continua a dimostrare cosa significa saper programmare, progettare e realizzare. Qui il PNRR è una realtà concreta, non uno slogan. Ma il Governo rischia di smantellare tutto con tagli incomprensibili”.

Così il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, durante un sopralluogo al cantiere della nuova struttura sportiva polifunzionale, in costruzione grazie a un finanziamento di 3,5 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Questa – ha spiegato – è un’opera di 3.500 metri quadrati, con 300 posti a sedere, che ospiterà tante discipline sportive, arti marziali, pallavolo e ginnastica artistica.

Sarà un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città. I lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma e sarà pienamente operativa entro la primavera del 2026. Ne avevamo bisogno. Salerno risponde con i fatti, non con le promesse”.

Poi sul PNRR:

“Siamo solo al 30% della spesa complessiva del PNRR e il Governo pensa a nuove rimodulazioni che rischiano di far saltare interventi cruciali: case di comunità, ospedali, scuole, asili nido, infrastrutture strategiche. È inaccettabile. Cosa vogliono cancellare? Lo dicano chiaramente”.

“Le risorse del PNRR non sono del Governo, ma della comunità, dei territori, dei cittadini. Vanno difese, non tagliate”.

“Il Governo – ha concluso – chiarisca subito le sue intenzioni: noi siamo pronti a difendere ogni euro destinato ai nostri territori”.