Regionali in Campania. “Per il bene del territorio ho dato la mia disponibilità per la candidatura a presidente. Ma deciderà la coalizione senza litigare. De Luca? La tirerà fino alla fine ma credo che poi non si candiderà” ha detto il vice ministro Edmondo Cirielli in occasione della presentazione del libro “Trump, la rivincita” dell’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

