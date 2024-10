REGIONALI 2025. FORZA ITALIA GUARDA ALLA SOCIETA’ CIVILE: LA CONFERENZA STAMPA DI MARTUSCIELLO

La società civile al centro della prossima campagna elettorale per le Regionali 2025: il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, nella mattinata di domani, sabato 19 Ottobre, a Napoli, terrà una conferenza stampa per la presentazione di una serie di nuove adesioni al partito degli Azzurri in Campania. Inevitabile, poi, sarà il riferimento alla scelta del nome del candidato presidente per tutto il Centro Destra in Campania: secondo le notizie che giungono da Roma, dai vertici nazionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, bisognerà attendere prima la celebrazione delle elezioni regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna, per poi avviare un tavolo nazionale per la definizione delle candidature per le Regionali del prossimo anno.

