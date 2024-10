IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “DAL PRESIDENTE DE LUCA IL GIOCO DEI TRE CARTELLONI”

“Il presidente della Regione Campania De Luca prova a confondere i cittadini della Campania col gioco delle tre carte, anzi dei tre cartelloni. Oggi, in una delle sue dirette social in cui si diletta in novello comico-politico, ha richiamato le critiche rivolte dal presidente Meloni circa l’utilizzo dei fondi istituzionali della Campania in un vergognoso attacco al governo nazionale, attraverso dei mega cartelloni apparsi ai bordi delle strade campane. Lo sceicco-comico De Luca, sui social ha risposto al presidente Meloni, facendo riferimento all’impiego di fondi europei e allora ci risponda: i fondi utilizzati per quegli ignobili cartelloni con palesi finalità politiche, provengono dal sostegno offerto dall’Ue? Perché, se così fosse, gli ricordiamo che i regolamenti relativi all’utilizzo delle risorse comunitarie prevedono sicuramente attività di comunicazione che non possono e non devono tradursi in attività di propaganda politica. Per una volta siamo d’accordo con questo governatore allo sbaraglio, ma comico espertissimo, quando afferma che “con i numeri non è possibile polemizzare”, ma ora pretendiamo che queste cifre vengano argomentate”. Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia, Imma Vietri.

