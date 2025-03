REGIONALI 2025. GIUSEPPE CONTE: “NON POSSIAMO CONSEGNARE CAMPANIA ALLA DESTRA”

Non possiamo permetterci che un territorio sofferente come questo, con tante crisi aziendali, con imprese in difficoltà, dove non si trova facilmente lavoro, venga affidato alle forze di centrodestra. Vedete che fa il governo nazionale che sta distruggendo il tessuto produttivo, c’è il tracollo produzione industriale, se avessimo anche qui una guida di centro dx potete immaginare che cosa succederebbe”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, a proposito dello scenario in Campania per le Regionali previste per l’anno in corso.

Alla domanda di un cronista se l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, fosse il candidato del M5S, Conte ha spiegato: “Non parlo di candidati ovviamente ma di un progetto politico che va costruito e non imposto su questo territorio. M5S in Campania ha ruolo importante, ha un dialogo costante con i cittadini, con la comunità territoriale e sarà protagonista di un progetto che deve assolutamente consegnare la Campania alle forze progressiste”. Sulla presenza al tavolo per la coalizione progressista del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Conte ha chiarito: “Il tavolo non lo faccio io, non credo che sia corretto da Roma offrire diktat e indicazioni, andrà fatto un tavolo con tutte le forze progressiste”.