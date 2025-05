REGIONALI 2025. IL GRUPPO CONSILIARE DEL PD PROPONE IL NOME DI FULVIO BONAVITACOLA

Sarà Fulvio Bonavitacola, attuale Vice Presidente della Regione Campania, il nome che il Gruppo Consiliare del Partito Democratico in Consiglio Regionale proporrà, nei prossimi giorni, ad Elly Schlein per la candidatura a Governatore. E’ quanto emerso dall’incontro che, nel tardo pomeriggio di venerdi’, il deputato dem Piero De Luca ha tenuto, a Salerno, nella sede Provinciale del Pd, insieme a tutti i Consiglieri Regionali del Partito Democratico. Le trattative, dunque, tra De Luca ed i vertici nazionale del Partito Democratico proseguono, anche se un eventuale faccia a faccia tra il Presidente della Regione e la Segretaria Nazionale del Pd sembra ancora lontano. E, in ogni caso, prima di un confronto ci sono, per lo mezzo, le Comunali – soprattutto quelle di Genova – ed anche i Referendum di inizio Giugno. Solo dopo quella data il quadro politico potrebbe essere piu’ chiaro e si comprenderà la candidatura a Presidente della Regione Campania se è in quota Pd o Movimento 5 Stelle.

