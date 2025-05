NASCE A SALERNO L’ASSOCIAZIONE ZAMPE IN LIBERTA’ CON FULVIO MARTUSCIELLO E MARTA GARZONE

Si è tenuta ieri, in un clima di entusiasmo e forte partecipazione, l’inaugurazione ufficiale della nuova associazione Zampe in Libertà, un progetto nato con l’obiettivo di promuovere la tutela e il benessere degli animali attraverso iniziative concrete e di sensibilizzazione.

L’evento si è svolto presso il suggestivo Maremò Beach Club, dove numerosi cittadini, volontari, rappresentanti delle istituzioni e amici degli animali si sono riuniti per conoscere i progetti futuri dell’associazione.

Tra gli ospiti d’onore presenti, l’On. Fulvio Martusciello, da sempre vicino alle tematiche sociali e ambientali, e Marta Garzone, Coordinatrice Regionale del Dipartimento Benessere Animali, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e territorio per una tutela sempre più efficace degli animali.

In collegamento video ha voluto portare il suo saluto anche l’On. Rita Dalla Chiesa, Coordinatrice Nazionale del Dipartimento Benessere Animali, che ha espresso parole di stima e incoraggiamento per l’impegno dei volontari e per il valore di questa nuova realtà associativa.

L’associazione Zampe in Libertà è ora pronta a partire con numerosi progetti, coinvolgendo le comunità locali e dando voce a chi non ne ha.