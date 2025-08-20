REGIONALI 2025. IL M5S BLINDA I FORTINI DEL SUD: TRIDICO IN CALABRIA, FICO IN CAMPANIA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il Movimento 5 Stelle punta a difendere i fortini elettorali del Sud Italia alle prossime elezioni Regionali: lo fa con le candidature di Roberto Fico in Campania e di Pasquale Tridico in Calabria. Al Partito Democratico, invece, le candidature di Puglia, Toscana, Veneto e Marche. Una scelta strategica chiara, quella di Giuseppe Conte, fatta con due uomini simboli del M5S: Fico, Presidente della Camera dei Deputati dal 2018 al 2022 – il momento di maggiore consenso del Movimento 5 Stelle – e con Pasquale Tridico, il padre politico del Reddito di Cittadinanza, portato avanti da Presidente dell’Inps.

– Pasquale Tridico è pronto a correre per il centrosinistra in Calabria. Dopo alcuni giorni di riflessione, l’europarlamentare del M5s ha sciolto le riserve confermando la propria disponibilità alla coalizione, e l’ufficializzazione della candidatura alle Regionali potrebbe arrivare venerdì, quando si riunirà la direzione regionale del Pd. Nei prossimi giorni sono attese novità anche sui fronti di Campania (Roberto Fico è il candidato in pectore) e Puglia, dove proseguono le trattative per il disgelo fra Antonio Decaro e Michele Emiliano, ultimo ostacolo alla candidatura del primo.

Related Posts

Agosto 20, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. CENTRO DESTRA, VERSO IL SUMMIT DEL 25 AGOSTO

Agosto 20, 2025

AZIONE FRENA SU ALLEANZA CON CENTRO SINISTRA ANCHE IN TOSCANA

Agosto 20, 2025

REGIONALI IN CALABRIA. CENTRO SINISTRA VERSO IL M5S CON TRIDICO: “PRONTO A CANDIDARMI”