REGIONALI IN CAMPANIA. CENTRO DESTRA, VERSO IL SUMMIT DEL 25 AGOSTO

Dovrebbe tenersi, in Puglia, lunedi’ 25 Agosto il nuovo summit dei leader nazionali del Centro Destra per discutere il tema della scelta del candidato – o della candidata – alla Presidenza della Regione Campania, per le prossime elezioni che si terranno a metà Novembre. Non c’è nulla di ufficiale ma la presenza, in contemporanea, sul territorio di Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani potrebbe agevolare la riunione quando mancano meno di 90 giorni all’appuntamento con le Regionali in Campania. Veneto e Campania sembrano gli ultimi ostacoli da superare prima di iniziare la lunga campagna elettorale per tutto il Centro Destra che inizierà nelle Marche, per proseguire, poi, in Calabria e Toscana, Potrebbe, invece, esserci un’unica data per Puglia, Campania e Veneto che, al momento, sono le uniche Regioni che non hanno ancora fissato la data per le elezioni Regionali.

