REGIONALI 2025. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE OLIVIERO DAL PD AL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, mister preferenze alle ultime Regionali del 2020 in Provincia di Caserta con il Partito Democratico, potrebbe lasciare il partito di Elly Schlein per aderire al Partito Socialista Italiano e candidarsi, alle prossime regionali, proprio con il partito di Enzo Maraio. La voce, che rimbalza con insistenza da Napoli, già nei prossimi giorni dovrebbe trovare conferma con la scelta di Oliviero di lasciare il Pd, anche per le polemiche ed i veleni che ne hanno accompagnato gli ultimi periodi.

Il nome di Oliviero, emerso all’interno del caos tesseramento del Pd in Provincia di Caserta, potrebbe trovare piu’ di qualche ostacolo nella ricandidatura alle prossime elezioni regionali in Campania. E cosi’, il Psi, è pronto ad accogliere al proprio interno l’attuale Presidente del Consiglio Regionale della Campania.