SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO AL LAVORO PER L’ESTATE 2025

E’ già al lavoro per la programmazione degli eventi per l’Estate 2025 l’amministrazione comunale di San Cipriano Picentino, guidata dal Sindaco Sonia Alfano che ha convocato una riunione, nella sede del Comune, per mettere a punto il calendario degli appuntamento per la bella stagione.

Giovedì 10 aprile, a partire dalle 19:30, all’interno dell’Aula Consiliare.

Tutte le associazioni, enti e gruppi attivi sul territorio sono invitate a partecipare all’incontro per la programmazione delle attività estive 2025! Sarà un’occasione per condividere idee, proposte ed eventi, costruendo insieme un calendario ricco e coinvolgente per la nostra comunità.