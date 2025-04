REGIONALI 2025. IL REBUS DELLA LISTA DEL PD: PICARONE, CONTE, VALIANTE E DE ROBERTO

Chi comporrà la lista del Partito Democratico, in Provincia di Salerno, per le prossime elezioni Regionali ? Il rebus non è, ancora, stato risolto ma l’ipotesi che, anche in questi giorni, prende corpo è quella di una lista composta tenendo delle diverse sensibilità, chiamiamole cosi’, presenti all’interno del Pd. E cosi’, in quota De Luca, ci saranno, quasi certamente, il Consigliere Regionale uscente Franco Picarone insieme all’attuale assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola de Roberto. E l’area Schlein ? Il nome che, da tempo, viene indicato è quello dell’ex deputato Federico Conte che, insieme all’ex Consigliera Regionale Anna Petrone, rappresenta un concreto punto di riferimento per l’attuale Segreteria Nazionale del Partito Democratico. In dubbio, invece, la partecipazione alle prossime elezioni regionali di Simone Valiante, Sindaco di Cuccaro Vetere, in campo solo a condizione che venga cambiata la attuale legge elettorale della Campania che impone l’obbligo delle dimissioni a tutti i sindaci che intendano candidarsi.

Share on: WhatsApp