BATTIPAGLIA. ANNALISA SPERA: “NON LASCIAMO SOLI I CITTADINI CON EMERGENZA SICUREZZA”

“Non lasciamo soli i cittadini di Battipaglia sull’emergenza sicurezza. Gli episodi di ordinaria violenza si ripetono ormai quotidianamente e contestualmente cresce il malcontento dei residenti, da ultimo l’iniziativa di un gruppo di giovani del rione Turco. Siamo preoccupati che tale clima di tensione possa sfociare prima o poi apertamente in una “guerra tra poveri” e possano farne le spese persone innocenti.”

Lo scrive Annalisa Spera, Candidata alle prossime elezioni Regionali con Forza Italia.

L’amministrazione comunale non può tirarsi fuori da questa situazione, facendo finta di niente, ma, prima che sia troppo tardi, deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, non lasciando pericolosamente l’iniziativa a gruppi o singoli, ma coordinando e rappresentando la società civile, confrontandosi con i diversi attori, rappresentanti politici e istituzionali, forze dell’ordine, associazioni, parrocchie e i rappresentanti delle diverse etnie e religioni. In questa delicata situazione raccogliamo con interesse l’annuncio del sindaco per l’istituzione del Controllo Civico di Vicinato, proposta avanzata da Battipaglia Radici e Valori e presentata dal nostro rappresentante Valerio Longo, ex consigliere comunale e provinciale, nel corso del Consiglio Comunale monotematico e aperto dell’11 novembre dello scorso anno. Speriamo che, come al solito, le parole della sindaca non rimangano soltanto vuoti e sterili appelli, ma che vengano trasformate in azione di governo.