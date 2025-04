SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “25 APRILE PIU’ SOBRIO NEL RICORDO DI PAPA FRANCESCO”

“Cosi come indicato nella nota diramata oggi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha stabilito 5 giorni di lutto nazionale per la morte del SANTO PADRE, le celebrazioni per la giornata del 25 Aprile, nella ricorrenza dell’ 80° anno dalla Liberazione d’ Italia dal nazifascismo, si terranno ma in forma piu’ sobria, nel rispetto del nostro caro PAPA FRANCESCO.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Pertanto le celebrazioni si terranno senza la banda musicale, senza le grandi uniforme delle forze armate ed in forma piu’ raccolta e anche nel ricordo del SANTO PADRE.

Vi aspettiamo in Piazza Amendola alle ore 11.00 di venerdì 25 Aprile.