REGIONALI 2025. IL SINDACO ALIBERTI LANCIA LA SFIDA: “HO IL CONSENSO DEL POPOLO DI SCAFATI”

Il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, che nei prossimi giorni, in Consiglio Comunale affronterà la mozione si sfiducia presentata da opposizione ed ex alleati, sta pensando, seriamente, di affrontare la prossima campagna elettorale per le Regionali 2025? A quanto scrive lo stesso Aliberti, a margine della partecipazione alla riunione della Segreteria Regionale di Forza Italia Campania, pare proprio di si.

“Forse non avrò la maggioranza in Consiglio” scrive Pasquale Aliberti, ” ma sono certo di avere il consenso del popolo, che come me ha come unico desiderio una qualità della vita migliore, partendo dalla Sanità per finire alla rigenerazione e riqualificazione urbana”