REGIONALI 2025. FICO (M5S) DA SALERNO FA PRETATTICA: “NESSUN NOME SUL TAVOLO, PARTIAMO DA ALLEANZE”

“Non c’e’ nessun nome sul tavolo perche’ quello che dobbiamo fare oggi e’ costruire il percorso, l’alleanza, le tematiche. I nomi sono l’ultima parte di un percorso che e’ in atto in questo momento. Ma i nomi sono proprio fuori, oggi, da ogni schema e da ogni logica. Non ha senso fare i nomi, oggi, a febbraio 2025”. Lo ribadisce Roberto Fico a margine della riunione provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno in vista delle elezioni regionali in Campania.

“In questo momento – spiega – stiamo organizzando, come qui a Salerno, le riunioni provinciali per iniziare a mettere in campo l’operazione del M5s per le regionali. Quello che facciamo oggi e’ iniziare a costruire il nostro programma per le regionali, che senza dubbio vedra’ al primo posto, perche’ tutti indicano questa problematica, il diritto alla salute e, quindi, alla sanita’ pubblica. Parleremo di questo, del problema dei trasporti rispetto anche alle aree interne perche’ il diritto alla mobilita’ e’ un diritto che tutti i cittadini campani devono poterne usufruire. Parleremo del diritto allo studio e alla cultura in questa regione”. “Il Movimento c’e’ – sottolinea l’ex presidente della Camera – e stiamo lavorando affinche’ faccia un ottimo risultato per le elezioni regionali”. “Oggi – sostiene – e’ molto importante costruire una coalizione sana, partecipata, collegiale dove ci sono all’interno anche societa’ civile, progressisti, riformisti”. Ai giornalisti che gli chiedono un giudizio sull’operato del ‘governatore’ campano Vincenzo De Luca, Roberto Fico risponde: “Non do giudizi”.