DAL CONSIGLIO PROVINCIALE A QUELLO REGIONALE: LA CARICA DEI CANDIDATI PER LE PROSSIME REGIONALI

Sono, al momento, almeno 4 i candidati alle prossime elezioni Regionali che siedono, già, in Consiglio Provinciale a Salerno: la carica dei consiglieri provinciali candidati per il Consiglio Regionale è appena iniziata.

In campo, di sicuro, ci sarà l’attuale Vice Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo che, da tempo, sta portando avanti un suo progetto che tocca, in mondo particolare l’area meridionale della Provincia di Salerno.

Candidato, come da tempo annunciato, anche il Consigliere Provinciale della Lega Giuseppe Del Sorbo, oggi consigliere comunale ad Angri, che, all’interno del partito di Matteo Salvini, se la dovrà vedere con il consigliere regionale in carica Aurelio Tommasetti.

E’ molto probabile che scenderà in campo, con il simbolo di Fratelli d’Italia, l’attuale capogruppo a Palazzo Sant’Agostino del partito di Giorgia Meloni: Aniello Gioiella, soprattutto in caso di candidatura alla Presidenza di Edmondo Cirielli, sarà tra i papabili consiglieri regionali.

E’, infine, in dubbio ma non da escludere la candidatura di Vincenzo Speranza, Consigliere Provinciale del Partito Democratico e Sindaco di Laurito. Per quest’ultimo molto dipenderà dalla modifica dell’attuale Legge Elettorale Regionale ma, anche, dagli equilibri politici all’interno del centro sinistra.