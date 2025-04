REGIONALI 2025. LA LEGA APRE AD AZIONE, GIANPIERO ZINZI: “PRONTI A COLLABORARE”

“Siamo pronti ad avviare una collaborazione leale con Azione, come già successo in altri territori come la Basilicata. Ho letto le ultime riflessioni di Rosato e penso che ci siano i presupposti per costruire insieme un percorso fatto di temi, prima che di nomi, nel solo interesse dei cittadini campani. La Lega e il centrodestra hanno le idee chiare sull’impegno che intendono mettere in campo per guidare la Campania verso il cambiamento: è necessario lavorare per una sanità efficiente, trasporti che funzionano e opere strategiche di cui il nostro territorio non può fare a meno, a partire dal termovalorizzatore. Vogliamo archiviare la drammatica stagione della sinistra, dello strapotere deluchiano e dell’incompetenza targata M5S che hanno affossato la Campania. I nostri cittadini meritano molto di più e siamo certi di poter offrire una visione a lungo termine in grado di garantire loro un futuro migliore”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi. P

Share on: WhatsApp