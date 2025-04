REGIONALI 2025. IL TEMPO CHE PASSA E’ IL VERO NEMICO DI VINCENZO DE LUCA

Una vera e propria strategia o una circostanza frutto del caso ? Difficile capirlo ma dalle stanze della Segreteria Nazionale del Partito Democratico hanno deciso di lasciare passare tutto il tempo necessario, ed anche oltre, prima di scegliere il nome del candidato alla Presidenza della Regione Campania. Ed il tempo che passa, senza che venga assunta una decisione definitiva, in questo momento di grande incertezza è il piu’ feroce nemico per il Presidente in carica Vincenzo De Luca che, da parte sua, ha tutto l’interesse a chiudere quanto prima un accordo, sistemare i suoi consiglieri all’interno delle liste e partire con una campagna elettorale che lo vede, pur sempre, Presidente almeno fino a Novembre. I giorni che passano, le riunioni che non vengono convocate, sono un alleato fondamentale per chi ha come obiettivo quello di far calare la tensione e di privare lo stesso De Luca di pedine fondamentali che, al momento, restano ancora dalla sua parte di scacchiera.

Share on: WhatsApp