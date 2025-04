IMMA VIETRI (FDI): “SUL DELICATO TEMA LISTE DI ATTESA LA SINISTRA MENTE”

“Sul delicato tema delle liste di attesa la sinistra mente sapendo di mentire, strumentalizzando una problematica seria, che il Governo Meloni è impegnato a risolvere, dopo anni di inefficienze e ritardi. L’integrazione dei CUP regionali, l’estensione degli orari degli ambulatori nei weekend e il monitoraggio digitale in tempo reale sono alcune delle misure concrete messe in campo per rivoluzionare l’accesso alle cure e risolvere il grave problema della “mobilità sanitaria interregionale”, che nel 2022 ha raggiunto la cifra record di 5 miliardi di euro. Il nostro Governo ha avviato una collaborazione serrata con le Regioni per superare le disuguaglianze esistenti, puntando su un servizio sanitario di qualità a vantaggio di tutti i cittadini”. Lo afferma, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali.

Share on: WhatsApp